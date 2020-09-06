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    Trabzonspor Yordan Osorio transferini bitirdi

    Trabzonspor Yordan Osorio transferini bitirdi

    Stopere uzun süredir takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Porto'nun tecrübeli savunma oyuncusu Yordan Osorio ile anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2020 - 09:51
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    Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde yer alan Yordan Osorio'yu bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

    Bordo-mavililer bonservisi Porto'da olan ama geçen sezonu Rus Ligi ekiplerinden Zenit St.Petersburg'da geçiren Venezuellalı stoperi kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

    Karadeniz temsilcisinin, Portekiz ekibine 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi kabul edildi.

    Trabzonspor Yordan Osorio transferini bitirdi #1

    ORTA SAHADA DA OYNUYOR

    Osorio'nun stoper mevkiinin yanı sıra orta sahada da görev yapabildiği belirtiliyor.

    Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Eddie Newton'ın takıma kazandırmayı çok istediği futbolcu için birkaç güne kadar imzaların atılması bekleniyor.

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