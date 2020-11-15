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    Trabzonspor, Yunus Mallı'yı istiyor

    Trabzonspor, Yunus Mallı'yı istiyor

    Abdullah Avcı ile yepyeni bir hava yakalamak isteyen Trabzonspor'da hedef Yunus Mallı. Tecrübeli futbolcunun menajeriyle temasa geçen bordo-mavili takım transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2020 - 11:41
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 12:03
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    Newton sonrası takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor, transfer hazırlığını da şimdiden yapıyor.

    İLK HEDEF YUNUS MALLI

    Bordo-mavililer devre arasında orta alanı mutlaka güçlendirecek. Mevcut tabloda buraya bir önlibero, bir de 10 numara takviyesi bekleniyor.

    Önümüzdeki ay, Abdullah Avcı ile detaylı bir transfer toplantısı yapmayı planlayan Trabzonspor yönetimi, erkenden bazı isimler konusunda ön çalışma gerçekleştiriyor. Bu oyuncuların başında da Yunus Mallı var.

    Trabzonspor, Yunus Mallı yı istiyor #1

    SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

    Geçtiğimiz yıllarda Fırtına'nın transfer etmeye çalıştığı 28 yaşındaki gurbetçi futbolcunun, Wolfsburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

    Bundesliga ekibinde bu yıl sadece 1 maçta şans bulan Milli 10 numara forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

    Elini çabuk tutmak isteyen Karadeniz ekibi, Yunus'un aynı zamanda amcası olan menaceri İlhan Mallı aracılığıyla nabız yoklamaya başladı.

    Trabzonspor, Yunus Mallı yı istiyor #2

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