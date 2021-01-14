- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ı istiyor
Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ı istiyor
Trabzonspor yönetimi, bir dönem bordo-mavili formayı giyen Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan'ı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.
- Haber Merkezi
- 14.01.2021 - 11:05
- Güncelleme : 14.01.2021 - 11:11
Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve 7. sıraya kadar yükselen Trabzonspor'da, transfer çalışmaları sürüyor.
Karadeniz ekibi, 2017 yılında 1 milyon euruoya Bursaspor'a satılan Yusuf Erdoğan'a yeniden bordo-mavili formayı giydirmek için harekete geçti.
TAKAS TEKLİF EDİLECEK
Kasımpaşa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu için takas formülünü düşünen yönetim; Diabate, Hüseyin Türkmen ve Pereira gibi isimleri Paşa'ya önerecek.
4 GOL 3 ASİST
Bu sezon çıktığı 15 lig maçında 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen Yusuf, Trabzonspor’a dönmeyi çok istiyor.