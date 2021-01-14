Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ı istiyor

Trabzonspor yönetimi, bir dönem bordo-mavili formayı giyen Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan'ı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve 7. sıraya kadar yükselen Trabzonspor'da, transfer çalışmaları sürüyor.

Karadeniz ekibi, 2017 yılında 1 milyon euruoya Bursaspor'a satılan Yusuf Erdoğan'a yeniden bordo-mavili formayı giydirmek için harekete geçti.

TAKAS TEKLİF EDİLECEK

Kasımpaşa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu için takas formülünü düşünen yönetim; Diabate, Hüseyin Türkmen ve Pereira gibi isimleri Paşa'ya önerecek.

4 GOL 3 ASİST

Bu sezon çıktığı 15 lig maçında 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen Yusuf, Trabzonspor’a dönmeyi çok istiyor.