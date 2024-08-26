Trabzonspor'a 10 milyon euroluk teklif! Batista Mendy... Trabzonspor'un genç yıldızı Batista Mendy, Avrupa kulüplerinin radarında. Crystal Palace'ın ardından iki İtalyan kulübü de Mendy için devrede.

Haber Merkezi

Trabzonspor'un geçen sezon Angers'ten 4 milyon 400 bin euroya transfer ettiği Batista Mendy, hem geçtiğimiz sezon hem de bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Crystal Palace'ın ilgisinin ardından Serie A ekiplerinden Torino, Mendy için bonuslarla birlikte yaklaşık 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Bir diğer İtalyan kulübünün ise Trabzonspor'a fiyat sorduğu bildirildi.

YÖNETİM TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Trabzonspor yönetimi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu satmayı şu an için düşünmüyor.

Gelen tekliflerin resmiyete dökülmesi durumunda, kulüp yönetiminin durumu yeniden değerlendirmesi bekleniyor.