Trabzonspor'a Ekuban müjdesi

Trabzonspor'da türlü bahanelerle antrenmana katılmayan Ekuban yelkenleri suya indirdi. Tecrübeli futbolcu yöneticilere "Kampa geliyorum" dedi.

Trabzonspor'da Caleb Ekuban krizi şimdilik sona ermiş gibi görünüyor.

GENOA'DA UMDUĞUNU BULAMADI

İlk önce sakatlığını bahane ederek tatilden dönmeyen, arkasından da aynı zamanda İtalyan vatandaşı olduğu için vergi problemi yaşadığını söyleyerek ek süre isteyen Ekuban, Genoa'ya transferi için uzun süredir görüşme hâlindeydi.

Trabzonspor ile bir yıl daha sözleşmesi olan Ganalı oyuncu, Genoa'ya transferi konusunda umduğunu bulamadı.

"KAMPA GELİYORUM"

Karadeniz basınında yer alan haberlere göre; İtalyan ekibi "En az 3,5 milyon euro bonservis isteriz" diyen bordo-mavililere sunduğu 2 milyon euroluk teklifi kabul ettiremedi.

Fiyat yükseltmeye de yanaşmayan İtalyanlar, Ekuban'a "Seni transfer edebilmemiz için oyuncu satmamız gerekiyor." deyince Ganalı oyuncu Trabzonsporlu yöneticileri arayarak "Kampa geliyorum." dedi.