Trabzonspor'a Maicon önerildi

Stopere bir takviye yapmayı planlayan Trabzonspor'a, Al Nasr'dan ayrılan eski Galatasaraylı Maicon'un önerildiği öğrenildi.

Trabzonspor ’un stoper arayışına geçmesinin ardından, kulübe pek çok isim teklif edilmeye başladı. Bu oyunculardan birinin. Galatasaray ’ın eski savunmacısı Maicon olduğu öğrenildi.

Al Nasr Kulübü’nden ayrılan 32 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Maicon'un. Türkiye’ye dönmek istediği biliniyor.

FUTBOL İZLEME KOMİTESİ OLUMLU RAPOR VERMEDİ

Ancak futbol izleme komitesinin. Maicon’la ilgili olumlu rapor vermediği belirtildi.

Hem yönetim hem de teknik heyet, stoper transferinde kesinlikle hata yapmak istemiyor ve net bir isim arıyor.