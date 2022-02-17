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    Trabzonspor'a Marek Hamsik için 4 milyon euroluk teklif

    Trabzonspor'a Marek Hamsik için 4 milyon euroluk teklif

    Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Slovak yıldız Marek Hamsik için devre arasında astronomik bir teklif aldığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 15:13
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    Trabzonspor'un sezon başında Göteborg'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Marek Hamsik için ocak ayında müthiş bir teklif aldığı ortaya çıktı.

    Ligde açık ara liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da adı açıklanmayan Suudi Arabistan ekibi, Marek Hamsik için ara transfer döneminde Trabzonspor'un kapısını çaldı.

    4 MİLYON EUROLUK TEKLİF

    Akşam'ın haberine göre; 34 yaşındaki orta saha oyuncusu için bordo-mavililere 4 milyon euro öneren Arap ekibi, Fırtına'dan ret yedi.

    Trabzonspor a Marek Hamsik için 4 milyon euroluk teklif #1

    ANINDA REDDEDİLDİ

    Camianın yıllardır beklediği şampiyonluğa bu denli yaklaşmışken hata yapmak istemeyen Trabzonspor, taraftarların sevgilisi olan Hamsik için gelen müthiş teklife anında olumsuz cevap verdi.

    Trabzonspor a Marek Hamsik için 4 milyon euroluk teklif #2

    TARAFTARIN SEVGİLİSİ

    Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 20 maça çıkan Marek Hamsik 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi olan Slovak süper starın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

    Trabzonspor a Marek Hamsik için 4 milyon euroluk teklif #3


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