Trabzonspor'a Watford'dan olumsuz yanıt

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da gündeme son olarak William Troost-Ekong gelmişti. Oyuncu için Watford'a teklif yapan bordo-mavililer olumsuz yanıt aldı.

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da gündeme son olarak Watford forması giyen Troost-Ekong gelmişti.

İngiliz basınına göre; Nijerya ve Hollanda vatandaşlığı bulunan futbolcu için yapılan teklifi İngiliz ekibi Watford'un reddettiği bildirildi.

Trabzonspor kiralama teklifinde bulundu

Haberde Trabzonspor'un teklifinin 2 milyon euro olduğu ve satın alma opsiyonlu teklifin kabul edilmediği bildirildi.

Bursaspor'da oynamıştı

2018 yılında Bursaspor'dan 3.3 milyon euro bedel karşılığında Udinese'ye transfer olan Ekong 2020 senesinde ise Premier Lig takımı Watford'a transfer oldu. 28 yaşındaki savunmacı geçen sezon Watford formasıyla 18 maçta forma giymişti. Tecrübeli stoper formasını giydiği Bursaspor'da ise 31 maçta oynamış ve 2 gol atmıştı.



