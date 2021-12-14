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    Trabzonspor'a yeni bir sol bek adayı: Kamara

    Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da o bölgeye yeni bir aday bulundu. Bordo-mavililer, Hassane Kamara'yı istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 12:43
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    Trabzonspor'a yeni bir sol bek adayı: Kamara

    Uğur Çiftçi, Kyriakopoulos, Tymoteusz Puchacz gibi isimleri sol bek listesinde bulunduran Trabzonspor'da, yeni bir oyuncu da radara girdi: Hassane Kamara.

    O DA FİLDİŞİLİ

    Gervinho ve Trabzonspor'un yeni transferi Kouasse gibi Fildişili olan Kamara, Fransa'da Nice forması giyiyor. Ülkesinin milli takımında da oynuyor.

    Trabzonspor a yeni bir sol bek adayı: Kamara #1

    YETERİNCE ŞANS BULAMIYOR

    Nice'te son maçlarda şans bulamayan Kamara'nın kiralanması gündeme gelebilir. Çünkü Nice, 2020'nin yaz döneminde 4 milyon euro bonservis ödediği 27 yaşındaki sol bek için aynı seviyede bir rakam talep ediyor.

    Trabzonspor a yeni bir sol bek adayı: Kamara #2

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