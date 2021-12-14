Trabzonspor'a yeni bir sol bek adayı: Kamara

Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da o bölgeye yeni bir aday bulundu. Bordo-mavililer, Hassane Kamara'yı istiyor.

Uğur Çiftçi, Kyriakopoulos, Tymoteusz Puchacz gibi isimleri sol bek listesinde bulunduran Trabzonspor'da, yeni bir oyuncu da radara girdi: Hassane Kamara.

O DA FİLDİŞİLİ

Gervinho ve Trabzonspor'un yeni transferi Kouasse gibi Fildişili olan Kamara, Fransa'da Nice forması giyiyor. Ülkesinin milli takımında da oynuyor.





YETERİNCE ŞANS BULAMIYOR

Nice'te son maçlarda şans bulamayan Kamara'nın kiralanması gündeme gelebilir. Çünkü Nice, 2020'nin yaz döneminde 4 milyon euro bonservis ödediği 27 yaşındaki sol bek için aynı seviyede bir rakam talep ediyor.



