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- Trabzonspor'da 12 oyuncu ile yollar ayrılıyor
Trabzonspor'da 12 oyuncu ile yollar ayrılıyor
Trabzonspor'da 12 futbolcu ile sözleşme yenilenmezken, Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo-mavili takıma veda etti.
- Haber Merkezi
- 18.06.2022 - 07:17
Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon öncesi Nwakaeme dışında 12 futbolcuyla daha yolları ayırma kararı aldı.
Abdulkadir Parmak, paylaşımında "Yeni sezon öncesinde kamp kadrosunda olmadığımı ve gelecek sezonda düşünülmediğimi öğrenmiş bulunuyorum. Hocalarımın ve yönetimin kararına saygı duyuyorum ve yeni sezonda Trabzonspor'a tüm kulvarlarda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Trabzonspor'dan ayrılan oyuncular:
Abdulkadir Parmak, Erce Kardeşler, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Arda Akbulut, Fode Koita, Batuhan Kör, Enis Destan, Trondsen, Flavio, Salih Kavrazlı ve Diabate.