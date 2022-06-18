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Trabzonspor'da 12 oyuncu ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor'da 12 oyuncu ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor'da 12 futbolcu ile sözleşme yenilenmezken, Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo-mavili takıma veda etti.