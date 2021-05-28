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    Trabzonspor'da 5 oyuncuyla yollar ayrıldı

    Trabzonspor; Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'yle yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2021 - 15:35
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 15:40
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    Trabzonspor'da 5 oyuncuyla yollar ayrıldı

    Trabzonspor, yeni sezon öncesinde Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda 5 isimle yollarını ayırdı.

    "BAŞARILAR DİLERİZ"

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

    Trabzonspor da 5 oyuncuyla yollar ayrıldı #1

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