Trabzonspor'da 5 oyuncuyla yollar ayrıldı

Trabzonspor; Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'yle yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda 5 isimle yollarını ayırdı.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.



