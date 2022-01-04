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    Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a izin çıktı

    Trabzonspor, 27 yaşındaki orta sahası Abdulkadir Parmak'a kiralık olarak transfer görüşmesi yapması için izin verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 12:32
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    Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a izin çıktı

    Trabzonspor yönetimi, 27 yaşındaki orta saha Abdulkadir Parmak ile ilgili kararını verdi. Ligde 4, Konferans Ligi elemelerinde ise 2 maçta görev alan 27 yaşındaki orta saha, takımdan geçici olarak ayrılıyor.

    İZİN ÇIKTI

    Yönetim, bu sezon sadece 44 dakika süre alabilen Abdulkadir'e kiralık olarak transfer görüşmesi yapması için izin verdi.

    Süper Lig 'den birçok talibi olan Abdulkadir'in ikinci devrede forma şansı bulabileceği bir takımın yolunu tutması ve sezon sonu Bordo Mavili ekibe hazır bir şekilde dönmesi amaçlanıyor.

    Trabzonspor da Abdulkadir Parmak a izin çıktı #1


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