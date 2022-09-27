Trabzonspor'da Abdülkadir'e yeni sözleşme

Bordo-mavililer, Abdülkadir'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmak için harekete geçti.

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da iç transfer için çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavili yönetim, Abdülkadir Ömür ile ilgili sözleşme kararını verdi.

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile yeni sözleşme ve şartlar için görüşmeler yaptı.

2026'ya kadar devam

Bordo-mavililerle ile geçtiğimiz sezon başı sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatan ve yıllık ücreti revize edilen Abdülkadir ile yeni sözleşme üzerine yapılan görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Genç yıldızın 2024 yılında bitecek sözleşmesi 2026'ya kadar uzatılacak.

Ağaoğlu 23 milyon euroyu reddetmişti

Hatırlanacağı üzere daha önce Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'den Abdülkadir Ömür için 23 milyon euro teklif geldiğini ve bunu kabul etmediklerini açıklamıştı.

Abdülkadir Ömür, bu sezon 11 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.