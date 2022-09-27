Petrol
83.84
1.18%
Euro
17.8029
0.39%
Dolar
18.4763
0.01%
Altın
970.07
0.73%
Borsa
3294
1.05%
Bitcoin
374.920
5.50%
BTXN Coin
9.75
-1.51%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C
    Trabzonspor'da Abdülkadir'e yeni sözleşme

    Trabzonspor'da Abdülkadir'e yeni sözleşme

    Bordo-mavililer, Abdülkadir'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmak için harekete geçti.
    • 27.09.2022 - 11:35
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 12:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da iç transfer için çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavili yönetim, Abdülkadir Ömür ile ilgili sözleşme kararını verdi.

    Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile yeni sözleşme ve şartlar için görüşmeler yaptı.

    Trabzonspor da Abdülkadir e yeni sözleşme #1

    2026'ya kadar devam

    Bordo-mavililerle ile geçtiğimiz sezon başı sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatan ve yıllık ücreti revize edilen Abdülkadir ile yeni sözleşme üzerine yapılan görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

    Genç yıldızın 2024 yılında bitecek sözleşmesi 2026'ya kadar uzatılacak.

    Trabzonspor da Abdülkadir e yeni sözleşme #2

    Ağaoğlu 23 milyon euroyu reddetmişti

    Hatırlanacağı üzere daha önce Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'den Abdülkadir Ömür için 23 milyon euro teklif geldiğini ve bunu kabul etmediklerini açıklamıştı.

    Abdülkadir Ömür, bu sezon 11 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

    Trabzonspor da Abdülkadir e yeni sözleşme #3


    Elektrikli Mercedes G Serisi 2024'te geliyor
    Otomobil

    Elektrikli Mercedes G Serisi 2024'te geliyor

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    İngiltere Kralı Charles'ın 33 yıl önce kaldığı odanın tanıtım tabelası değişti
    Gündem

    İngiltere Kralı Charles'ın 33 yıl önce kaldığı odanın tanıtım tabelası değişti

    Görüş Bildir