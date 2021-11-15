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- Trabzonspor'da ara transfer için bütçe 5 milyon euro
Trabzonspor'da ara transfer için bütçe 5 milyon euro
Ara transferde bu paranın hepsini harcamak istemeyen yönetim öncelikle kiralık isimlere yönelecek.
- Haber Merkezi
- 15.11.2021 - 12:08
- Güncelleme : 15.11.2021 - 12:11
Lider Trabzonspor, devre arasında takıma yapacağı takviyelerle yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.
Yönetim, devre arası kadro hamleleri için şimdiden hazırlıklara başlayan teknik direktör Abdullah Avcı’nın verdiği raporlar doğrultusunda oyuncular ve menajerlerle görüşüyor.
BÜTÇE 5 MİLYON EURO
Trabzonspor yönetimi devre arası bütçesini 5 milyon euro olarak belirledi.
Bununla beraber yönetim bu paranın tamamını kullanmak istemiyor.
KİRALIK İSİMLER ÖNCELİK
Yönetim borçları eritmeye çalışırken bu bağlamda ara transferde mümkün olduğunca bonservisi elinde olan veya kiralık isimlerle ilgilenilecek. Futbolculara gelen teklifler ise reddedilecek.