Trabzonspor'da ara transfer için bütçe 5 milyon euro

Trabzonspor'da ara transfer için bütçe 5 milyon euro

Ara transferde bu paranın hepsini harcamak istemeyen yönetim öncelikle kiralık isimlere yönelecek.

Lider Trabzonspor, devre arasında takıma yapacağı takviyelerle yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.

Yönetim, devre arası kadro hamleleri için şimdiden hazırlıklara başlayan teknik direktör Abdullah Avcı’nın verdiği raporlar doğrultusunda oyuncular ve menajerlerle görüşüyor.

BÜTÇE 5 MİLYON EURO

Trabzonspor yönetimi devre arası bütçesini 5 milyon euro olarak belirledi.

Bununla beraber yönetim bu paranın tamamını kullanmak istemiyor.

KİRALIK İSİMLER ÖNCELİK

Yönetim borçları eritmeye çalışırken bu bağlamda ara transferde mümkün olduğunca bonservisi elinde olan veya kiralık isimlerle ilgilenilecek. Futbolculara gelen teklifler ise reddedilecek.