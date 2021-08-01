Trabzonspor'da Artem Dovbyk pazarlığı

Trabzonspor, Artem Dovbyk transferini bitirmek için Dnipro-1 kulübüyle masaya oturacak. Bordo-mavililer, istenilen 6.5 milyon dolar bonservis ücretinde yüksek bir indirim isteyecek.

Hem futbolcu izleme komitesi hem de teknik heyet "Geleceğe yatırım olur" diyerek Artem Dovbyk'in adını verince Trabzonspor yönetimi de harekete geçmişti.

24 yaşındaki forvetin bonservisini 2023 sonuna kadar elinde bulunduran Dnipro 1'den fiyat istenmişti.

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6.5 MİLYON DOLAR İSTEDİLER

Bordo-mavili yönetim resmi teklifini sunmak ve yüz yüze pazarlık için Ukrayna'ya gitme kararı aldı.

Bu arada Dnipro-1 kulübünün yapılan ilk görüşmede talep ettiği rakam da büyük oranda netleşti. Ukrayna ekibinin 6.5 milyon dolar bonservis talep ettiği ortaya çıktı.