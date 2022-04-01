Petrol
103.71
-0.96%
Euro
16.25
0.00%
Dolar
14.69
0.11%
Altın
912.61
-0.12%
Borsa
2246
0.55%
Bitcoin
666.987
-3.39%
BTXN Coin
36.86
-0.29%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C
    Trabzonspor'da Bakasetas kararı

    Trabzonspor'da Bakasetas kararı

    Trabzonspor, Bakasetas'ta turnayı gözünden vurmayı planlıyor. Bordo-mavililer birçok Avrupa ekiplerinin radarında olan Yunan futbolcu için serbest kalma bedeli olan 12 milyon euroyu istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 11:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Anastasios Bakasetas, Trabzonspor 'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış durumda.

    Bordo-mavililerle şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan Anastasios Bakasetas, transferin de gözdesi konumunda.

    Trabzonspor'un 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Alanyaspor 'dan 3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, son 2 yılda piyasa değerini neredeyse 5'e katladı.

    Yunan basınında çıkan haberlere göre Fırtına, Avrupa ekiplerini peşinde koşturan 28 yaşındaki Bakasetas için oyuncunun serbest kalma bedeli olan 12 milyon euroda ısrar ediyor.

    Trabzonspor da Bakasetas kararı #1

    BAŞKAN 12 MİLYON EURODA ISRARCI

    Haber detayında başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, Anastasios Bakasetas için söz konusu rakamın altında gelecek teklifleri kesinlikle reddedeceği belirtildi.

    Bu arada sezon sonunda Bakasetas transferinin 12 milyon euro ile gerçekleşmesi halinde Yunan yıldız, kulüp tarihine geçecek.

    2019-20 sezonunda Yusuf Yazıcı'yı Lille'e 17,5 milyon euroya satarak rekor kıran Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ı serbest kalma bedeliyle göndermesi halinde kulüp tarihinin en yüksek 2. transfer satışını gerçekleştirecek.

    Trabzonspor da Bakasetas kararı #2

    TRABZONSPOR KARNESİ

    Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Anastasios Bakasetas 8 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

    Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.


    İlginizi Çekebilir

    Hadise ile Mehmet Dinçerler ön balayına çıktı
    Magazin

    Hadise ile Mehmet Dinçerler ön balayına çıktı

    Zelensky: Kimsenin sözüne inanmıyoruz
    Dünya

    Zelensky: Kimsenin sözüne inanmıyoruz

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Görüş Bildir