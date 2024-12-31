Trabzonspor'da Christian Eriksen gündemde

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Trabzonspor, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor ve orta sahasını güçlendirmek için büyük bir isme yönelmiş durumda.

Bordo-mavili ekip, Manchester Utd'nin deneyimli yıldızı Danimarkalı Christian Eriksen'i gündemine aldı.

Yönetimin, 32 yaşındaki merkez orta saha transferi için detaylı bir maliyet analizi yaptığı öğrenildi.

ÇOK YÖNLÜ

Danimarkalı yıldız, kariyerinde çok yönlülüğüyle öne çıkan bir isim. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında başarıyla görev yapabilen Eriksen, Premier Lig ekibi Manchester United formasıyla çıktığı 73 karşılaşmada 3 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

HAREKETE GEÇEBİLİR

Eriksen'in Manchester United ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak İngiliz temsilcisi, oyuncuyu gönderme kararı aldı.

Trabzonspor Yönetim, maliyet analizinin ardından Eriksen için harekete geçebilir.