Trabzonspor'da devre arasında bazı isimlerle yollar ayrılacak

Haber Merkezi

Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar erkenden başlarken, yabancı kontenjanını boşaltmak adına bazı isimlerle yollar ayrılacak.

Fakat bireysel performansların durumuna göre yolcu listesi genişleyebilir, kadroda daha büyük bir temizlik yapılabilir.

Özellikle milli ara sonrasındaki 4 maç, bazı oyuncuların kaderini belirleyecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce yaptığı açıklamada "Devre arasında transferler olacak. Marka değeri yüksek, diğer fark yaratacak isimlere yöneleceğiz." demişti. Tecrübeli teknik adamın isteği doğrultusunda kanat, 8 numara, kanat-forvet ve stoper bölgelerine şimdiden oyuncu bakılıyor.

Scout ekibi, hocanın talebine ve istediği profillere göre liste hazırlıyor. Ocak ayında ağırlıklı olarak yabancı isimler üzerinden gidilecek. Fakat bunun için dolu olan kontenjanın da boşaltılması gerekiyor.

DENSWİL VE BATAGOV

Sezon sonu kontratları bitecek olan Bardhi ile Orsic'in yanı sıra beklentilerin çok altında kalan sol bek Barisic, en büyük gitme adayları. Denswil'in de sezon sonu sözleşmesi bitiyor.

Ayrıca Ukraynalı genç stoper Batagov'un da gidişata göre kiralanması gündeme gelebilir. Şenol Güneş, özellikle milli ara sonrasındaki 4 maçlık periyottaki bireysel performanslar ışığında yolcu listesini biraz daha netleştirecek.

SADECE YABANCILAR DEĞİL

Sadece yabancılar değil, yerli oyuncular da kendi kaderini kendileri çizecek. Umut Bozok, Umut Güneş, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Arif Boşluk gibi isimlerin, rotasyonda da olsa hocanın gözüne girmeleri gerekiyor.

Devre arasında Trabzonspor'da gideceklerle, geleceklerle büyük bir operasyon yaşanması bekleniyor. Ocak ayında sadece sezonun ikinci yarısı için değil, gelecek yılki kadronun da iskeleti oluşturulacak.