Trabzonspor'da Edin Visca'nın sözleşmesi uzatıldı

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Trabzonspor, tecrübeli kanat oyuncusu Edin Visca ile sözleşme yenilediğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Bosnalı futbolcuyla 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanırken, yıldız oyuncunun bordo-mavili ekipten yıllık 1.5 milyon euro kazanacağı açıklandı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Trabzonspor'un yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Edin Vişça ile 1+1 (Şarta Bağlı Opsiyon) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret, 2026/2027 opsiyon sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

VISCA’NIN TRABZONSPOR KARİYERİ

2022 yılının kış transfer döneminde 4.3 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir’den Trabzonspor’a katılan Edin Visca, bordo-mavili forma ile şu ana kadar 100 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 34 yaşındaki oyuncu, 19 gol ve 35 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.