Trabzonspor'da Erce Kardeşler, Almanya yolcusu

Uğurcan Çakır'ın ayrılması durumunda kaleyi tecrübeli bir isme bırakmak isteyen Trabzonspor'da, yedek kaleci Erce Kardeşler için Almanya yolu açıldı.

Avrupa’dan bir çok kulübün radarında olan Uğurcan Çakır’ın ayrılması halinde kaleci transfer edecek olan Trabzonspor’da, Erce Kardeşler yine yedek kalmak istemiyor.

KALE TECRÜBELİ BİR İSME EMANET EDİLECEK

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor’da, Avrupa Şampiyonası sonrasında Uğurcan Çakır'ın gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Karadeniz ekibi de gelecek sezon için kaleye Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Mert Günok'u transfer etmeyi hedefliyor.

Bu transfer veya başka bir kaleci transferi gerçekleşirse, 2019 yılından bu yana Trabzonspor forması altında mücadele eden Erce Kardeşler, yedek kalacak.

ERCE UNİON BERLİN’İN RADARINDA

27 yaşındaki file bekçisi ile Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in ilgilendiği öğrenildi. Union Berlin’in 33 yaşındaki kaleci Andreas Lutha ile yollarını ayırmayı planladığı belirtilirken, kaleye ise Erce'yi transfer etmeyi hedefliyor.

Edinilen bilgiler doğrultusunda Erce Kardeşler'in menajeri ile Union Berlin arasında temasların devam ettiği öğrenildi. İki taraf arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.