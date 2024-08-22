Trabzonspor'da forvette Toluwalase Arokodare sesleri Paul Onuachu ve Wout Weghorst transferlerini bitiremeyen Trabzonspor, Genk'te oynayan 1.97'likl dev forvet Toluwalase Arokodare'yi gündemine aldı.

Haber Merkezi

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Paul Onuachu ve Wout Weghorst isimleri öne çıksa da Toluwalase Arokodare'de de sıcak gelişmeler yaşandı.

Belçika basınında yer alan haberlerde, bordo-mavili kulübün Nijeryalı yıldızı istediği vurgulandı.

23 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor'da oynamayı istediği belirtildi. Ancak Genk kulübünün yüksek bir bonservis beklediği aktarıldı.

4 MAÇTA 4 GOL ATTI

Sezona çok iyi başlayan 1.97 boyundaki forvet, Belçika Pro Ligi'nde bu sezon 4 maçta 4 gol kaydetti. Son derece formda olan Tolu Arokodare'nin kararının bu transferde belirleyeceği olacağı bildirildi.

Bu arada 23 yaşındaki forvete Avrupa'da birçok kulübün ilgi gösterdiği ifade edildi.