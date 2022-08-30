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    Trabzonspor'da gündem Cedric Bakambu

    Transfer döneminin bitimine az kalmışken kadrosuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Cedric Bakambu'yu gündemine aldı.
    • 30.08.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 10:25
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    Trabzonspor'da gündem Cedric Bakambu

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda da şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor.

    Transfer döneminde son olarak Marc Bartra, Enis Bardhi ve Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna katan bordo-mavili ekip, hücum bölgesi için bir takviye daha yapmak istiyor.

    Cedric Bakambu ile görüşmeler hızlandı

    Transfer sezonunun bitimine kısa süre kala Fırtına'nın gündemine Marsilya forması giyen Cedric Bakambu girdi.

    Bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki forvet oyuncusuna resmi teklif yaptı. Oyuncu da kulübüne ayrılmak istediğini bildirdi. Görüşmeler devam ederken transfer sürecinin hızlı ilerlediği de bildirildi.

    Trabzonspor da gündem Cedric Bakambu #1

    Daha önce ülkemizde forma giydi

    Cedric Bakambu, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonunda ülkemizde Bursaspor formasını terletmişti.

    İlk sezonunda yeşil-beyazlılarla 39 maça çıkan Demokratik Kongolu oyuncu, 21 gol kaydetti. İkinci sezonunda yalnızca 1 maça çıkan Bakambu, 2015-2016 yaz transfer döneminde Bursaspor'dan Villarreal'e transfer olmuştu.

    Trabzonspor da gündem Cedric Bakambu #2


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