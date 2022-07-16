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    Trabzonspor’da gündem Yavuz Aygün

    Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, kaleci Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un takımdan ayrılmasının ardından bir dönem bordo-mavili takımın formasını giyen Yavuz Aygün ismi konuşuluyor.
    • 16.07.2022 - 11:59
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    Trabzonspor’da gündem Yavuz Aygün

    Geçtiğimiz günlerde gelceği hakkında konuşan Uğurcan Çakır için alternatif isim Yunus Akgün ismi gündeme geldi.

    Verdiğe röportajda Trabzonspor’un file bekçisi Uğurcan Çakır, “Avrupa hedefimi gerçekleştirmek istiyorum. Onun dışında burada zaten mutluyum. Sonuç olarak şu an net bir şey yok ve zaman gösterecek. Daha var zaten transfere. Hayırlısı olsun.” sözlerini kullanmıştı.

    Forma şansı bulamamıştı

    Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen Yavuz Aygün, dönemin formda ismi kaleci Onur Recep Kıvrak ile aynı dönemde takımda yer alması nedeniyle forma şansı bulamamıştı.

    Serbest statüde

    Genç kaleci daha sonra Göztepe, Yeni Orduspor, Boluspor ve Fatih Karagümrük takımlarda görev aldı. Son olarak Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük takımında sözleşmesi sona ermesiyle serbest statüde yer alan 26 yaşındaki oyuncu alternatifli kadro planlaması yapan eski takımı Trabzonspor'un gündemine geldi.

    Trabzonspor’da gündem Yavuz Aygün #1


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