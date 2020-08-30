Trabzonspor'da gündemde Scarpa var

Trabzonspor'da gündemde Scarpa var

Yeni sezon öncesi orta sahadaki isimleri değiştiren Trabzonspor, on numara pozisyonu için Pameiras forması giyen Gustavo Scarpa'yı listesine aldı.

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor yönetiminin gündemine beklenmedik bir isim geldi.

GÜNDEMDE SCARPA VAR

Brezilya basını, Palmieras'ta görev yapan ve on numarada pozisyonunda forma giyen Gustavo Scarpa ile bordo-mavili ekibin ilgilendiğini yazdı.

Ayrıca haberde, 26 yaşındaki yıldız futbolcu ile Karadeniz ekibinin uzun süredir temasta olduğu belirtildi.

VERİMLİ BİR OYUNCU

Daha önce ülkesinde Fluminense ile Red Bull Brasil formaları giyen Scarpa, bu sezon toplamda 11 maça çıktı.

Tecrübeli oyuncu, görev aldığı 245 dakika içerisinde 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

2018-19 sezonunda 35 maça çıkan Scarpa, 10 gol 6 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.