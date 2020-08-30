Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Trabzonspor'da gündemde Scarpa var

    Yeni sezon öncesi orta sahadaki isimleri değiştiren Trabzonspor, on numara pozisyonu için Pameiras forması giyen Gustavo Scarpa'yı listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2020 - 13:13
    • Güncelleme : 30.08.2020 - 13:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor'da gündemde Scarpa var

    Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor yönetiminin gündemine beklenmedik bir isim geldi.

    GÜNDEMDE SCARPA VAR

    Brezilya basını, Palmieras'ta görev yapan ve on numarada pozisyonunda forma giyen Gustavo Scarpa ile bordo-mavili ekibin ilgilendiğini yazdı.

    Ayrıca haberde, 26 yaşındaki yıldız futbolcu ile Karadeniz ekibinin uzun süredir temasta olduğu belirtildi.

    Trabzonspor da gündemde Scarpa var #1

    VERİMLİ BİR OYUNCU

    Daha önce ülkesinde Fluminense ile Red Bull Brasil formaları giyen Scarpa, bu sezon toplamda 11 maça çıktı.

    Tecrübeli oyuncu, görev aldığı 245 dakika içerisinde 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

    2018-19 sezonunda 35 maça çıkan Scarpa, 10 gol 6 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.

    Trabzonspor da gündemde Scarpa var #2

    Görüş Bildir