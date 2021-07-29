Trabzonspor'da hedef: Dorukhan Toköz

Yerli futbolcu arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Dorukhan Toköz transferinde de vites artırdı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı oyuncuyla bizzat temas kurdu.

Beşiktaş ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz henüz bir takımla anlaşma sağlayamadı.

Yurt dışına gitmek istediğini söyleyerek siyah-beyazlı takımdan affını isteyen milli futbolcu için işler istediği gibi gitmiyor.

"TRABZONSPOR'A GEL"

Getafe ile görüşmeleri de tıkanan 25 yaşındaki futbolcu için son olarak Trabzonspor devreye girdi.

Eski öğrencisi Dorukhan'ı çok isteyen Avcı'nın milli oyuncuya telefon açarak "Trabzonspor'a gel." çağrısında bulunduğu öğrenildi.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkan orta saha oyuncusunun kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.