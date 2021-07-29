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    Trabzonspor'da hedef: Dorukhan Toköz

    Yerli futbolcu arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Dorukhan Toköz transferinde de vites artırdı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı oyuncuyla bizzat temas kurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 08:35
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    Trabzonspor'da hedef: Dorukhan Toköz

    Beşiktaş ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz henüz bir takımla anlaşma sağlayamadı.

    Yurt dışına gitmek istediğini söyleyerek siyah-beyazlı takımdan affını isteyen milli futbolcu için işler istediği gibi gitmiyor.

    Trabzonspor da hedef: Dorukhan Toköz #1

    "TRABZONSPOR'A GEL"

    Getafe ile görüşmeleri de tıkanan 25 yaşındaki futbolcu için son olarak Trabzonspor devreye girdi.

    Eski öğrencisi Dorukhan'ı çok isteyen Avcı'nın milli oyuncuya telefon açarak "Trabzonspor'a gel." çağrısında bulunduğu öğrenildi.

    Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkan orta saha oyuncusunun kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

    Trabzonspor da hedef: Dorukhan Toköz #2

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