Trabzonspor'da hedef Kaan Ayhan

Son yılların en iddialı kadrosunu kuran Trabzonspor, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için şartları zorluyor.

Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor ile puan farkı 7 olan Trabzonspor, bu kez işi sıkı tutuyor.

Daha önce birçok kez liderliği son haftalarda kaybederek şampiyonluk hasreti çeken bordo-mavili takım, devre arasında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Edin Visca bombasının ardından bu kez de Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan ile temas kuran Trabzonspor, İtalyan takımının 7 milyon euro istemesi üzerine bekleme kararı almıştı.

TRABZONSPOR'DAN BİR TEKLİF DAHA

Ancak Abdullah Avcı'nın isteğiyle bir kez daha harekete geçen Trabzonspor yönetimi, 61 Saat'in haberine göre; yüksek bonservis bedelinin bir bölümünü şimdi kiralama, diğer bölümünü de sezon sonu ödeyecek şekilde bir teklif hazırladı.

Kısa süre içerisinde bu teklifin, Sassuolo kulübüne gönderileceği öğrenildi.

Milli futbolcu bu sezon Serie A'da 10 maça çıktı.