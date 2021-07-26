Trabzonspor'da hedef: Michy Batshuayi

Geçen sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor, patlama yapacak bir santrfor arıyor. Sörloth'un yanı sıra Chelsea forması giyen Michy Batshuayi de gündeme geldi.

Sol bekte tercihini yerliden yana kullanan ve İsmail Köybaşı'nı renklerine bağlayan Trabzonspor 'da şimdi gözler forvete çevrildi.

Djaniny ve Koita gibi iki önemli golcüyü elinde bulunduran bordo-mavililer, alacağı santrforun daha farklı tipte bir oyuncu olmasını hedefliyor.

Sörloth'u ilk hedefe koyan Trabzonspor öte yandan Chelsea'nin bir türlü patlama yapamayan golcüsü Michy Batshuayi ile de temas kurdu.

GEÇEN SEZON HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Geçtiğimiz sezonu Crystal Palace'ta geçiren Belçikalı futbolcu 18 maçta sadece 2 gol atarak beklentilerin altında kalmıştı. Karadeniz ekibinin Sörloth'u tekrar parlatmasını da referans göstererek Chelsea'nin kapısını çaldığı belirtildi.

Görüşmeler Sörloth'un gelme ihtimali olduğu için şimdilik yavaş gitse de Belçikalı oyuncunun da Süper Lig'e gelmeye hazır olduğu gelen haberler arasında.