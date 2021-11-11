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    Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen son aşamada

    Trabzonspor, alt yapısından yetişen Hüseyin Türkmen ile yeni sözleşme için anlaşma aşamasına geldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 10:29
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    Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen son aşamada

    Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Edgar'ın arkasında yedek kalan ancak oynadığı maçlarda kendisine verilen fırsatları iyi değerlendiren Hüseyin Türkmen'le yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri tamamlanma aşamasına geldi.

    4 YILLIK YENİ KONTRAT

    Bordo-mavili kulüple 1 yılı opsiyonlu 2023'e kadar mukavelesi olan Hüseyin, 4 yıllık yeni kontrat teklifini büyük ölçüde kabul etti. Başarılı futbolcunun birkaç gün içerisinde imzayı atması bekleniyor.

    Trabzonspor daha önce iç transferde Erce Kardeşler, Serkan Asan, Ahmetcan Kaplan ve Murat Cem Akpınar ile anlaşmaya varmıştı.

    Trabzonspor da Hüseyin Türkmen son aşamada #1

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