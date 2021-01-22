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    Trabzonspor'da Joao Pereira antrenmana alınmadı

    Trabzonspor'da Joao Pereira antrenmana alınmadı

    Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Joao Pereira, bugünkü idmana alınmadı. Portekizli sağ bekle yollar ayrılacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 14:32
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 14:43
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    2017 yılından bu yana Trabzonspor forması giyen ve bordo-mavili takımda kaptanlığa kadar yükselen Joao Pereira, Karadeniz ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

    İDMANA ALINMADI

    Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kadroda düşünmeyen Portekizli sağ bekin, bugünkü antrenmana alınmadığı öğrenildi.

    Trabzonspor da Joao Pereira antrenmana alınmadı #1

    BİREYSEL OLARAK ÇALIŞACAK

    Avcı'nın yardımcı antrenörlük teklifini reddeden 36 yaşındaki futbolcunun, sezon sonuna kadar bireysel olarak çalışacağı belirtildi.

    Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda kontratı biter bitmez Türkiye'den ayrılacak.

    Trabzonspor da Joao Pereira antrenmana alınmadı #2

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