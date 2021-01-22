Trabzonspor'da Joao Pereira antrenmana alınmadı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Joao Pereira, bugünkü idmana alınmadı. Portekizli sağ bekle yollar ayrılacak.

2017 yılından bu yana Trabzonspor forması giyen ve bordo-mavili takımda kaptanlığa kadar yükselen Joao Pereira, Karadeniz ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

İDMANA ALINMADI

Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kadroda düşünmeyen Portekizli sağ bekin, bugünkü antrenmana alınmadığı öğrenildi.

BİREYSEL OLARAK ÇALIŞACAK

Avcı'nın yardımcı antrenörlük teklifini reddeden 36 yaşındaki futbolcunun, sezon sonuna kadar bireysel olarak çalışacağı belirtildi.

Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda kontratı biter bitmez Türkiye'den ayrılacak.