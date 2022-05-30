Petrol
116.65
0.94%
Euro
17.6749
1.53%
Dolar
16.3926
1.24%
Altın
978.65
1.38%
Borsa
2527
0.00%
Bitcoin
501.938
4.84%
BTXN Coin
12.49
-0.47%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C
    Trabzonspor'da Kouyate sesleri

    Trabzonspor'da Kouyate sesleri

    Trabzonspor, İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Cheikhou Kouyate ile anlaşmaya yakın.
    • 30.05.2022 - 18:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda da bu mutluluğu bir kez daha yaşamak istiyor.

    Bordo-mavililer, ihtiyacı olan mevkileri tek tek güçlendirmeyi hedefliyor. İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi biten Cheikhou Kouyate, Trabzonspor’un transfer listesinde yer alıyor.

    Görüşmeler olumlu ilerliyor

    32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yapılan görüşmelerde belli bir aşama kaydedildi.

    Trabzonspor da Kouyate sesleri #1

    Yüksek bonservisi yüzünden vazgeçilmişti

    Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da bordo-mavililer, Kouyate ile ilgilenmişti.

    Ancak Ada ekibi yüksek bonservis bedeli isteğince bu transfer sonuçlanmamıştı. Başarılı oyuncu 31 maçta toplam 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

    Trabzonspor da Kouyate sesleri #2


    İlginizi Çekebilir

    Fatih'te 2 katlı ahşap bina çöktü
    3. Sayfa

    Fatih'te 2 katlı ahşap bina çöktü

    Rusya'ya Cenevre Sözleşmesi çağrısı yaptılar
    Dünya

    Rusya'ya Cenevre Sözleşmesi çağrısı yaptılar

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir