Trabzonspor'da Kouyate sesleri

Trabzonspor, İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Cheikhou Kouyate ile anlaşmaya yakın.

Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda da bu mutluluğu bir kez daha yaşamak istiyor.

Bordo-mavililer, ihtiyacı olan mevkileri tek tek güçlendirmeyi hedefliyor. İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi biten Cheikhou Kouyate, Trabzonspor’un transfer listesinde yer alıyor.

Görüşmeler olumlu ilerliyor

32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yapılan görüşmelerde belli bir aşama kaydedildi.

Yüksek bonservisi yüzünden vazgeçilmişti

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da bordo-mavililer, Kouyate ile ilgilenmişti.

Ancak Ada ekibi yüksek bonservis bedeli isteğince bu transfer sonuçlanmamıştı. Başarılı oyuncu 31 maçta toplam 1 gol atıp 1 de asist yaptı.