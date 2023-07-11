Trabzonspor'da Marc Bartra ile yollar ayrıldı Trabzonspor, deneyimli stoper Marc Batra’nın sözleşmesini feshederek yollarını ayırdı.

Süper Lig'de gelecek sezonun takımını kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı.

Nenad Bjelica'nın ekibinde geçtiğimiz sezon başında kadroya katılan ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Marc Bartra ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor, oyuncuya 1 milyon euro fesih bedeli ödeyecek. İspanyol oyuncu Bartra, bugün takımın kampından ayrılacak.

Ayrılık açıklanacak

Yıllık 1.5 milyon euro maaş alan 32 yaşındaki futbolcunun ayrılığını bordo-mavili kulübün en kısa zamanda açıklaması bekleniyor.

Deneyimli savunmacı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 40 resmi maça çıktı. Bartra bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistle oynadı.