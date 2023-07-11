Trabzonspor'da Marc Bartra ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de gelecek sezonun takımını kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı.
Nenad Bjelica'nın ekibinde geçtiğimiz sezon başında kadroya katılan ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Marc Bartra ile yollar ayrıldı.
Trabzonspor, oyuncuya 1 milyon euro fesih bedeli ödeyecek. İspanyol oyuncu Bartra, bugün takımın kampından ayrılacak.
Ayrılık açıklanacak
Yıllık 1.5 milyon euro maaş alan 32 yaşındaki futbolcunun ayrılığını bordo-mavili kulübün en kısa zamanda açıklaması bekleniyor.
Deneyimli savunmacı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 40 resmi maça çıktı. Bartra bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistle oynadı.