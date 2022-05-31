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Trabzonspor'da Masouras için Bakasetas devrede

Trabzonspor'da Masouras için Bakasetas devrede

Bordo-mavililerin ocak ayından beri gündeminde olan Masouras için Bordo-Mavililer yoğun uğraş veriyor. Olympiakos, yıldız kanat oyuncusunun bonservisini 8 milyon Euro olarak belirledi.