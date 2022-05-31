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- Trabzonspor'da Masouras için Bakasetas devrede
Trabzonspor'da Masouras için Bakasetas devrede
Bordo-mavililerin ocak ayından beri gündeminde olan Masouras için Bordo-Mavililer yoğun uğraş veriyor. Olympiakos, yıldız kanat oyuncusunun bonservisini 8 milyon Euro olarak belirledi.
- 31.05.2022 - 09:44
- Güncelleme : 31.05.2022 - 10:48
Trabzonspor, devre arası transfer döneminden beri gündemine aldığı Olympiakos'un Yunan oyuncusu Masouras için yeniden harekete geçti.
Ocak ayından beri gündemde olan Masouras için bordo-mavililer yoğun uğraş veriyor.
Olympiakos, yıldız kanat oyuncusunun bonservisini 8 milyon euro olarak belirledi.
Trabzonspor teklifine bonusları da ekledi
Trabzonspor ise 5 milyon euroluk teklifine, başarı bonusları ekledi. 28 yaşındaki Yunan futbolcu, milli takımdan yakın arkadaşı Bakasetas’la sık sık görüşürken, Trabzonspor’la ilgili bilgiler alıyor.
Yunan basınına göre Olympiakos’tan ayrılma kararı alan Masouras, Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor.