Petrol
119.56
1.67%
Euro
17.646
-0.11%
Dolar
16.4193
0.24%
Altın
978.63
0.12%
Borsa
2549
0.88%
Bitcoin
519.297
3.96%
BTXN Coin
12.32
-0.96%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C
    Trabzonspor'da Masouras için Bakasetas devrede

    Trabzonspor'da Masouras için Bakasetas devrede

    Bordo-mavililerin ocak ayından beri gündeminde olan Masouras için Bordo-Mavililer yoğun uğraş veriyor. Olympiakos, yıldız kanat oyuncusunun bonservisini 8 milyon Euro olarak belirledi.
    • 31.05.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 10:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Trabzonspor, devre arası transfer döneminden beri gündemine aldığı Olympiakos'un Yunan oyuncusu Masouras için yeniden harekete geçti.

    Ocak ayından beri gündemde olan Masouras için bordo-mavililer yoğun uğraş veriyor.

    Olympiakos, yıldız kanat oyuncusunun bonservisini 8 milyon euro olarak belirledi.

    Trabzonspor da Masouras için Bakasetas devrede #1

    Trabzonspor teklifine bonusları da ekledi

    Trabzonspor ise 5 milyon euroluk teklifine, başarı bonusları ekledi. 28 yaşındaki Yunan futbolcu, milli takımdan yakın arkadaşı Bakasetas’la sık sık görüşürken, Trabzonspor’la ilgili bilgiler alıyor.

    Yunan basınına göre Olympiakos’tan ayrılma kararı alan Masouras, Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor.

    Trabzonspor da Masouras için Bakasetas devrede #2


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'da yakıtı biten motosikleti diğeriyle taşıyan gençler
    3. Sayfa

    Antalya'da yakıtı biten motosikleti diğeriyle taşıyan gençler

    MasterChef ekibinin acı günü! Ünlü şef resmen yıkıldı, sosyal medyadan duyurdu....
    Medya

    MasterChef ekibinin acı günü! Ünlü şef resmen yıkıldı, sosyal medyadan duyurdu....

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir