Trabzonspor'da Messiah ile yollar ayrıldı

Cruzeiro'dan kiralanan Manoel Messias, sadece 1 resmi maçta forma giyerek bordo-mavili takımdan ayrıldı.

Trabzonspor'un Cruzeiro'dan kiraladığı Manoel Messias, yarım sezon için 400 bin euro (3.5 milyon) aldı ve evine döndü.

Karadeniz ekibinin 31 Ocak 2020'de borsaya bildirdiği Manoel Messias'la, yarım sezon için 400 bin euroluk anlaşma yapıldı.

SADECE 1 MAÇ OYNADI

Ancak Brezilyalı oyuncu, sadece Türkiye Kupası'nda BB Erzurum'a karşı 90 dakika forma giydi.

Brezilya basını, dün Trabzonspor'un satın alma opsiyonu kullanmadığını ve oyuncunun geri dönmek durumunda kaldığını bildirdi.