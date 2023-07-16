Trabzonspor'da Montassir Lahtimi, Wydad Athletic'e kiralandı Trabzonspor, Montassir Lahtimi'nin kiralık transferi için Wydad Athletic ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Süper Lig'de geçen sezon yaşadığı hayal kırıklığının ardından transferde hızlı olan Trabzonspor'da hareketli bir dönem yaşanıyor.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da bu kez bir ayrılık yaşandı.

Bordo-mavili takımda Slovenya kampına katılmayan Montassir Lahtimi kiralık olarak ayrıldı. Trabzonspor, Lahtimi'nin kiralık transferi için Fas Ligi ekibi Wydad Athletic ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

"Kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır"

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Montassir Lahtimi’nin, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak, Wydad Athletic Kulübüne kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Kampa izinsiz olarak katılmadı

30 Haziran’da başlayan Trabzon kampına gelmeyen 22 yaşındaki oyuncu, tatilini ülkesi Fas’ta sürdürüyordu.

Bordo-mavililerden izinsiz olarak tatil keyfine devam eden Lahtimi, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmemişti.

"Oyuncu, tüm uyarılarımıza rağmen Trabzon'a gelmedi"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

Doğan, Montasser Lahtimi'nin Trabzon'a dönmek istemediğini söylemişti.

Lahtimi konusu doğru. Oyuncu, tüm uyarılarımıza rağmen Trabzon'a gelmedi. Noter tespiti yaptırdık, ceza kestik. Hocamız, kamp kadrosunun dışında bıraktı. Gelişmelere göre neler yaşanacağını göreceğiz. Oyuncu, şu anda Trabzon'a dönmek istemediğini söylüyor. Son durum bu.

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 10 maça çıkan orta saha oyuncusu, gol ya da asist üretemedi.