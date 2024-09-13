Trabzonspor'da Muhammed Cham ile sözleşme imzalandı

İHA

Trabzonspor yeni transferi Muhammed Cham için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi.

Muhammed Cham’ın imza törenine Trabzonspor Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz de katıldı.

"BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Köz, gerçekleşen transfer hakkında şunları dedi:

Kulübümüz adına kendisine hoş geldin demek istiyorum. Cham dünya futbolunun tanıdığı bir yıldız. Şimdi de dünyanın en büyük şehir takımında. Burada da başarılı olacağına inanıyoruz.

"ÇOK MUTLUYUM"

Trabzon'da çok sıcak karşılandığını dile getiren Cham, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle kulübümüze teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çok uzun süren bir transfer süreci oldu. 3 haftadır takımla birlikteyim, çalışıyorum. Gerek taraftarımız gerekse takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. Bundan dolayı çok mutluyum.