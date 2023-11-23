Trabzonspor'da Nwakaeme gelişmesi! Dönüyor... Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, eski futbolcuları Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini belirtti. Başkan Doğan, "Anthony Nwakaeme gelecek sezon yeniden aramızda olabilir" dedi.

ensonhaber.com

Trabzonspor'un iz bırakan futbolcularından Anthony Nwakaeme, bordo-mavililere geri dönebilir.

Sezon başında da adı Trabzonspor'la anılan Anthony Nwakaeme için müjdeyi Ertuğrul Doğan verdi.

"Nwakaeme ile görüşüyoruz"

Başkan Ertuğrul Doğan, Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini paylaştı.

Doğan, tarihi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan deneyimli kanat oyucusu ile Abdullah Avcı ve kendisinin görüştüğünü bildirdi.

"Sezon sonunda oturup konuşacağız"

Başkan Doğan, Nijeryalı futbolcu için "Bu sezon sonunda oturup konuşacağız. Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Anthony Nwakaeme'nin Al-Fayha ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.