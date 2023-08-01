Trabzonspor'da Orsic'in yerine Pjaca Trabzonspor yeni transfer Mislav Orsic'in en az 6 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından Marko Pjaca'yı gündemine aldı.

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Trabzonspor'da ön çapraz bağı yırtılan Hırvat oyuncu Mislav Orsic'in en az 6 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasından sonra alternatif arayışlarına devam eden bordo-mavililer, Juventus'ta oynayan 28 yaşındaki sol kanat Marko Pjaca'yı gündemine aldı.

2016 yılında Dinamo Zagreb'ten yaklaşık 30 milyon euroya Juventus'a transfer olduğunda Hırvat futbolcunun geleceğinin parlak olacağı düşünülse de Pjaca'nın kariyeri sürekli aşağı doğru düştü.

Pjaca önerildi

Hemen her sene farklı takımlara kiralanan ve geçen sezonu da Empoli'de tamamlayan Pjaca, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Nenad Bjelica'nın varlığının kendileri için avantaj olacağına inanan menajerler, Pjaca için Trabzonspor'dan cüzi rakamlar talep ettiler.

Kulübü Juventus, bir yıl sözleşmesi kalan oyuncusu için yüksek bir bedel istemiyor. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Nenad Bjelica'nın vereceği rapor Trabzonspor'un transferini belirleyecek.

Kariyerinde 280 karşılaşmaya çıkan ve 50 gol, 28 asistlik katkı sunan Pjaca'nın güncel piyasa değeri 1.7 milyon euro.