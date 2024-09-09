Trabzonspor'da rota Philip Billing Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş'in önderliğinde transfer çalışmalarını hızlandırdı. Geçen sezon Bournemouth'da dikkat çeken Philip Billing, Karadeniz ekibinin orta sahasını güçlendirmek için görüştüğü isimlerden biri. Eğer Billing transferi gerçekleşmezse, Trabzonspor'un rotası Arjantinli oyuncu Alan Lescano'ya çevrilecek.

Haber Merkezi

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde yeni bir yapılanmaya girdi.

Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Premier League ekibi Bournemouth'taki performansıyla öne çıkan Philip Billing'i kadrosuna katmak istiyor.

29 maçta 2 gol ve 2 asistle katkı sağlayan Billing, bu sezon Nottingham karşısında sadece 6 dakika oynayabildi.

İki lig maçında ise kadroda yer almadı. Trabzonspor, Billing transferinde olumlu sonuç elde edemezse, Alan Lescano'ya yönelecek.

ALAN LESCANO'YA DA YAKINDAN BAKILIYOR

Trabzonspor, Arjantinli genç yetenek Alan Lescano'yu da transfer listesine aldı. 22 yaşındaki Lescano'nun adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılsa da, Trabzonspor’un Argentinos Juniors ile ön temaslar sağladığı belirtildi.

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lescano'nun, Trabzonspor'a olumlu yanıt verdiği iddia ediliyor.

KADROYA YENİ TAKVİYELER PLANLANIYOR

Trabzonspor, bir merkez orta saha ve bir kanat forvet transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bu isimlerden en az birinin kadroya katılması bekleniyor. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğündeki Trabzonspor, transferde gaza bastı ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.