Trabzonspor'da Seko Fofana gündemi! Girişimler başladı

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Süper Lig'de transfer hareketliliği başladı!

Ülkemizin devleri yeni hamleler için bazı isimler belirledi.

Daha önce ismi Süper Lig'in üç büyükleri ile anılan Seko Fofana, yine gündemdeki isimlerin başında dikkat çekiyor. Al-Nassr'da aradığı şansı bulamaması sonrası Al-Ettifaq'a kiralanan yıldız orta saha için Süper Lig devi harekete geçiyor.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Temmuz 2023'te 25 milyon euro bonservis bedeliyle Lens'tan Al-Nassr'a transfer olarak Suudi Arabistan'ın yolunu tutan 29 yaşındaki orta saha, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor. Şu anda kiralık olarak Al-Ettifaq forması giyen Fofana'nın yeni durağı, Türkiye olabilir.

TRABZONSPOR'DA GİRİŞİMLER BAŞLIYOR

Kadrosunu sil baştan değiştirmeye hazırlanan Trabzonspor'un mutlak takviye yapacağı mevkilerden biri de orta saha olacak.

Bu anlamda gelen haberlere göre Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ettifaq'ın kiralık olarak formasını giyen Fildişili oyuncu, yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu için bordo-mavili ekip, önümüzdeki haftalarda girişimlere başlayacak.

SÖZLEŞME UZATMAYACAK

2023 Temmuz'da 23 milyon euro bedel karşılığında Al-Nassr'ın yolunu tutan Fofana, kariyerinde daha önce; Fulham, Bastia, Udinese ve Lens gibi takımların formasını giymişti.

Kontratı 2025 yılında bitecek olan deneyimli futbolcunun sözleşmesini uzatmak istemediği bilgisine ulaşıldı.