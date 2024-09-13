Trabzonspor'da Serdar Saatçı için imza töreni yapıldı Trabzonspor, 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Braga'dan kadrosuna kattığı Serdar Saatçı ile sözleşme imzaladı.

İHA

Trabzonspor, yeni transferi 21 yaşındaki savunmacı Serdar Saatçı için imza töreni düzenledi.

Törende Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk de bulundu.

"UZUN YILLAR TRABZONSPOR'A HİZMET EDECEK BİR OYUNCU"

Ertürk, şunları dedi:

Bu transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Genç bir oyuncu. Uzun yıllar Trabzonspor’a hizmet edecek bir oyuncu. Trabzonspor camiasına böyle yetenekli, genç ve geleceği parlak bir futbolcu kazandırdığımız için çok mutluyuz.

"İNŞALLAH GÜZEL BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ"

Trabzonspor'a transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Serdar, şu ifadeleri kullandı:

Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni macera ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor’uma ve takım arkadaşlarıma elimden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağım. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde geçirip güzel başarılar elde edeceğiz.

Serdar Saatçı, 29 numaralı bordo-mavili formayı giyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)