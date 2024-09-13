Trabzonspor'da Simon Banza imzaları attı Trabzonspor, yeni transferi Demokratik Kongolu futbolcu Simon Banza ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA

Trabzonspor'un yeni transferi Simon Banza, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın katılımıyla kendisini 1 yıllık olarak kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

"TAKIMIMIZA ÖNEMLİ GÜÇ KATACAĞINA İNANDIĞIMIZ BİR OYUNCUMUZ"

Başkan Doğan transferle ilgili yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Trabzonspor olarak her zaman hedeflerimize uygun, mücadele ruhuna sahip oyuncuları kadromuza katmaya özen gösteriyoruz. Futbolcumuz Banza da bu oyunculardan birisiydi. Takımımıza önemli güç katacağına inandığımız bir oyuncumuz. Dolayısıyla camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Kendisinin başarılı bir sezon geçireceğine olan inancımız tam. Bu doğrultuda ben tekrar bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Banza’ya da Trabzonspor’a hoş geldin diyorum.

"BU BÜYÜK AİLENİN BİR PARÇASI OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Simon Banza ise Trabzonspor'a transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirerek, şu şekilde konuştu:

Trabzonspor gibi büyük bir kulübe katıldığım için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu kulübün tarihi, tutkusu ve taraftarlarının coşkusu beni çok etkiledi. Burada olmaktan büyük gurur duyuyorum ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak bu güvene layık olmayı hedefliyorum. Trabzonspor’un başarılarına katkıda bulunmak ve bu büyük ailenin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum.

28 yaşındaki forvet oyuncusu 17 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)