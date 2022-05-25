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    Trabzonspor'da sol bek hedefi: Andrea Cambiaso

    Trabzonspor'da sol bek hedefi: Andrea Cambiaso

    Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Genoa'nın sol beki Andrea Cambiaso'yu listesine ekledi.
    • 25.05.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 14:25
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    Abdullah Avcı, şampiyon kadronun büyük bölümünü korumak ve takviyelerle gelecek sezon 3 kulvarda da başarı kazanmak istiyor. Trabzonspor'un deneyimli hocası Abdullah Avcı, gelecek sezon transfer çalışmaları için raporunu yönetime iletti.

    Geçen sezon sol bek ihtiyacı yüzünden Puchacz'ı transfer eden Trabzonspor, gole katkı bakımından etkisiz kalan Polonyalı sol bekten daha iyi bir oyuncu  hedefliyor.

    Trabzonspor da sol bek hedefi: Andrea Cambiaso #1

    3 kulvarda başarı hedefi

    Önceki sezonlarda Başakşehir ile Süper Lig'de şampiyon olmaya çok yaklaşan Abdullah Avcı, bu hayalini Trabzonspor ile gerçekleştirdi. Avcı'nın yeni hedefi, Trabzonspor forması ile 3 kulvarda başarılı olmak.

    Deneyimli teknik adam, 3 kulvarda başarı için rotasyonu bol, rekabetçi bir kadro kurmayı hedefliyor. Genç ve dinamik isimleri transfer edecek olan Trabzonspor'da ilk hedef İtalya'da forma giyen sol beki transfer etmek.

    Trabzonspor da sol bek hedefi: Andrea Cambiaso #2

    Abdullah Avcı istedi

    Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre; teknik direktör Abdullah Avcı, İtalya Serie A'da küme düşen Genoa'nın sol beki Andrea Cambiaso'yu istediğini yönetime bildirdi.

    Avcı, küme düşen Genoa'nın 2000 doğumlu sol beki Andrea Cambiaso'yu istediğini Başkan Ahmet Ağaoğlu'na bildirdi.

    Genoa küme düşmesine rağmen elinden geleni  yaparak beğeni alan 22 yaşındaki genç oyuncunun Serie A'da pek çok talibi var.

    Kısa süre içerisinde transfer için resmi adımların atılması bekleniyor.


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