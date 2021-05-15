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    Trabzonspor'da sol beke yeni aday: Bryan Idowu

    Sağ bek için Roma'dan Bruno Peres ile ön protokol imzalayan Trabzonspor, sol bek arayışlarını da sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2021 - 13:20
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    Trabzonspor'da sol beke yeni aday: Bryan Idowu

    Sol bek transferi için geniş bir liste üzerinden çalışmaları yürüten Trabzonspor'a menajerler tarafından da öneriler geliyor. Bu isimlerden biri; Bryan Idowu.

    Bu sezon Rusya Ligi ekiplerinden Khimki'de forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 30 Haziran'da boşa çıkacak.

    Trabzonspor da sol beke yeni aday: Bryan Idowu #1

    27 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST

    Bonservis maliyeti bulunmayan milli futbolcu, çıktığı 27 lig maçında 3 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi.

    Lokomotiv Moskova'nın yeni kontrat teklif etmeye hazırlandığı Idowu, Trabzonspor'un da gündemine gelirken, oyuncunun durumu araştırılıyor.

    Trabzonspor da sol beke yeni aday: Bryan Idowu #2

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