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Trabzonspor'da sol beke yeni aday: Bryan Idowu

Trabzonspor'da sol beke yeni aday: Bryan Idowu

Sağ bek için Roma'dan Bruno Peres ile ön protokol imzalayan Trabzonspor, sol bek arayışlarını da sürdürüyor.