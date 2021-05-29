Trabzonspor’da Sörloth için şartlar zorlanacak

Süper Lig’in bitimiyle beraber transfer sezonuna fırtına gibi giren Trabzonspor’da, yeni hedef eski golcüleri Alexander Sörloth.

Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmalarını hız kesmeden sürüyor. Kadrosuna Gervinho ve Bruno Peres’i dahil eden bordo mavili ekip, yaz dönemine hızlı giriş yaptı.

Sörloth için Karadeniz ekibi tüm şartları zorluyor. Futbolcuyle sürekli temas halinde olan başkan Ahmet Ağaoğlu, Leipzig kulübünün de nabzını yokluyor.

LEIPZIG’DE FORMA REKABETİ KIZIŞTI

Alman ekibi Leipzig’de hoca değişikliği ile beraber takımın başına Jesse Marsch getirilmişti.

Eski öğrencisi Patson Daka’yı kadrosunda görmek isteyen teknik adam, transferin gerçekleşmesiyle birlikte hücum hattında elini bollaştıracak. Daka’nın gelmesi durumunda forma şansı azalan Sörloth, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeyi hedefliyor.

KUZEYİN KRALI İÇİN SPONSORLAR DEVREDE

Leipzig’de yıllık 3 milyon euro kazanan Norveçli için Trabzonspor’un yıllık tavan fiyatı olan 1.5 milyon euroluk baraj aşılacak.

Bonuslar ve imza parasıyla Sörloth’u ikna etmeye çalışacak olan yönetim bütün şartları zorlama konusunda hemfikir. Gerekirse sponsor desteğiyle transferi sağlayacak olan yönetim, “Yeter ki şartlar oluşup, Sörloth dönmek istesin. Para sorun değil.” düşüncesinde.

6 HAZİRAN KRİTİK TARİH

Norver Milli Takımı ile kampta olan yıldız futbolcu, ülkesinin oynayacağı iki hazırlık maçı sonrasında karar vermesi bekleniyor. 6 Haziran’da oynanacak Norveç-Yunanistan maçının ardından somut adımlar atmaya başlayacak olan yönetim, Haziran ayı içinde bu transferin bir sonuca varmasını umuyor.