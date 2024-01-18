Trabzonspor'da sözleşme feshi! Deneyimli futbolcuyla yollar ayrıldı

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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Bordo-mavililer, 32 yaşındaki Danimarkalı sağ beki Jens Stryger Larsen ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Jens Stryger Larsen arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.