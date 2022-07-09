Trabzonspor'da stoper gündeminde yeni isim: Marc Bartra

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın listesinde ilk sıralarda yer alan Marlon ve Kaan Ayhan ile anlaşma sağlanamayınca B planı olarak Bartra devreye girdi.

Şampiyonlar Ligi'ne uygun bir takım oluşturmak için mücadele veren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sağ stoper konusunda bir türlü istediğini alamadı.

Avcı'nın listesinde, ilk sıralarda Shahktar'dan Marlon ve Sassuolo'dan Kaan Ayhan vardı. Ancak bordo-mavililer amacına ulaşamadı.

Marlon ve Kaan Ayhan'da pürüz çıktı

Marlon'un kulübü Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlandı, oyuncu ikna edildi ancak bu kez Brezilyalı savunmacının eşi sorun çıkardı.

Kaan Ayhan transferi ise son anda gerçekleşmedi. Milli stoperle 4 yıllık anlaşma sağlayan ve söz alan Karadeniz ekibi, Sassuolo'yu da 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ikna etti. Ancak Kaan'ın menajeri Ersin Akan'ın Galatasaray ile görüşmesi oyuncunun kafasını karıştırdı.





B planı Bartra

Marlon ve Kaan transferlerinde sorun yaşanması üzerine B Planı'nı devreye sokan kurmaylar, Real Betis'ten Marc Bartra ile temasa geçti.

Barcelona ve Borussia Dortmund formaları da giyen İspanyol stoper, 1.84 boyunda olmasına rağmen hava toplarında iyi.

Geçen sezon 32 maça çıkan 31 yaşındaki savunmacı, 2 gol atarak takımına destek verdi.

Bordo-mavililerin İspanyol temsilcisiyle Bartra için sıkı bir pazarlığa girmesi bekleniyor.