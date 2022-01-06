Trabzonspor'da stopere 1 numaralı aday Kaan Ayhan

Satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde durulan Kaan Ayhan transferinde Sassuolo yüksek fiyat isterken, Trabzonspor'da yoğun bir şekilde bastırıyor.

Trabzonspor transferde nokta atışı adımlarına devam ediyor. Kouassi'den sonra Edin Visca konusunda da hedefine ulaşan bordo-Mavililerde şimdi gözler stoper takviyesinde.

Savunmanın göbeği için çok sayıda isim gündeme gelse de Kaan Ayhan bir numaralı hedef konumunda.

TRABZONSPOR OPSİYONLU KİRALAMAK İSTİYOR

İtalyan ekibi Sassuolo kapıyı 8 milyon eurodan açarken rakamın 6 milyon seviyelerine çekildiği öğrenilmişti.

Satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duran ve istenen bonservisin bir kısmını ödeyip kalan bölümünü önümüzdeki dönemde vermeyi planlayan Trabzonspor bu transfer için yoğun bir şekilde çalışıyor.