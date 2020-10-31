Trabzonspor'da teknik direktör adayları

Eddie Newton ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor yönetim, hoca arayışlarına başladı. Bir süredir Abdullah Avcı ile görüşen bordo-mavililer, Tamer Tuna ile Şota Arveladze'yi de gündemine aldı.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden bordo-mavililer, rakibine 4-3 yenilerek 18. sıraya düştü.

Alınan bu ağır mağlubiyetin ardından toplanan bordo-mavili yönetim, 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırma kararı aldı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından hoca arayışlarını başlayan Karadeniz ekibinde iki isim ön plana çıkıyor.

İLK HEDEF ABDULLAH AVCI

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra beIN Sports'ta yorumculuğu başlayan Abdullah Avcı'yı listenin ilk sırasına yazan yönetim, geçtiğimiz günlerde tecrübeli teknik adamla İstanbul'da bir araya gelmişti.

Birbirine şartlarını sunan tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturması bekleniyor.

ŞOTA VE TAMER TUNA DA LİSTEDE

Trabzonspor'da Avcı'yla anlaşılamaması durumunda kulübün efsane ismi Şota Arveladze'yle görüşüleceği öğrenildi.

Daha önce hem futbolcu hem de teknik adam olarak bordo-mavili kulüpte görev yapan 47 yaşındaki teknik adam, bir süredir Özbekistan ekibi Pakhtakor Tashkent'i çalıştırıyor.

Karadeniz ekibinin listesindeki bir diğer teknik adam ise Antalyaspor ile yollarını ayıran genç teknik adam Tamer Tuna.

Tuna 1999-2001 yılları arasında Trabzonspor'da top koşturmuştu.