Trabzonspor'da Tonio Teklic, Fatih Karagümrük'e kiralandı
ensonhaber.com

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in ardından yeni bir ayrılık daha gerçekleşti.

Sezon sonuna kadar kiralandı

Trabzonspor'un resmi sitesinden yaptığı açıklamayla birlikte; Hırvat orta saha Tonio Teklic'i Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiraladı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük A.Ş.'ye kiralanmıştır."

24 yaşındaki orta saha, sezon başında NK Varanzdin'den Trabzonspor'a transfer olmuştu. Genç futbolcu, bordo-mavili formayla bu sezon 6 karşılaşmada görev aldı.