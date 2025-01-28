Trabzonspor'da Trezeguet, Al Ahly'ye transfer oldu

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Trabzonspor'dan transfer açıklaması...

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın (Trezeguet) 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Al Ahly kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BONSERVİSİ 1 MİLYON 600 BİN EURO

Anlaşmaya göre Mısır ekibinin Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 600 bin euro ödeme yapacağı, ayrıca 30 yaşındaki Mısırlı futbolcunun 100 bin euro tutarında alacağından feragat ettiği belirtildi.

Böylelikle toplamda 1 milyon 700 bin avro transfer geliri elde edildiği kaydedildi.